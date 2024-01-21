Potanın Tarzanları’nın çabası galibiyete yetmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray Ekmas’a 83-80 mağlup oldu.Manisa (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 17’nci hafta maçında Galatasaray Ekmas’ı Manisa’da ağırladı. Mücadeleyi, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ile birlikte MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde takip etti. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk çeyreğin ardından 19-17’lik skorla konuk takımın üstünlüğü oluştu. İkinci periyot da dengeli bir oyuna sahne olurken soyuna odasına 41-38’lik skorla Galatasaray Ekmas önde girdi. Üçüncü periyotta bir ara 6 sayı farkla öne geçmeyi başaran Tarzanlar, rakibine yakalandı. Son periyoda 62-60’lık skorla girildi. Hava atışından itibaren büyük bir çekişme içerisinde geçen maçta skor avantajını eline geçirmeyi başaramayan yeşil-beyazlı takım, mücadeleden 83-80 mağlup ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

James Anderson 23 sayı, 8 ribaunt ile oynarken Emanuel Terry 22 sayı, 16 ribaunt, Daron Fatts Russell ise 11 sayı, 12 asist ile double-double yaptı. Pako Cruz ve Ryan Luther 9’ar sayı, Dorukhan Engindeniz de 6 sayı ile maçı tamamladı.