Potanın Tarzanlarından tarihi galibiyet

Manisa Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 2’nci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’i 73-67 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Süper Lig’deki ilk galibiyetini aldı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki 2’nci maçında Beşiktaş Emlakjet ile karşılaştı. Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile protokol üyeleri de tribünde takip etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Potanın Tarzanları hücumda istediği oyunu ortaya koydu ve takım halinde hareket ederek, ilk periyot sonunda 22-13’lük skor üstünlüğünü hanesine yazdırdı. İkinci periyotta farkı bir ara 13 sayıya kadar çıkaran yeşil-beyazlı ekip, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

Potanın Tarzanları üçüncü periyotta skor bulmakta zorlandığı maçta final periyoduna 56-53 geride gitti. Final periyodunda 20-10 skor üstünlüğü kuran yeşil-beyazlı takım karşılaşmadan 73-67 galip ayrıldı. Potanın Tarzanları Süper Lig’deki ilk galibiyetini Beşiktaş gibi tarihi büyük başarılarla dolu bir takıma karşı aldı.

OD Anosike 17 sayı, 8 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Pako Cruz da 17 sayılık performansı ile maçın öne çıkan bir diğer ismiydi. Michal Michalak 11 sayı, John Roberson 11 sayı, 7 asist, Evan Bruinsma 8 sayı, Yiğit Baran Sarıkaya 5 sayı, Erdi Gülaslan ise 4 sayı ile maçı tamamladı.

Karşılaşmayı tribünde takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, maç sonunda soyunma odasına giderek yeşil-beyazlı teknik ekibe ve oyunculara Manisa’ya böylesine bir gururu yaşattıkları için teşekkür etti.