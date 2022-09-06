Potanın Tarzanlarından sıkı antrenman

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni haftada da Süper Lig hazırlıklarına sıkı bir şekilde başladı. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki antrenmanda yeni transferlerden Pako Cruz ve OD Anosike de yer aldı.MANİSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi’nin (BSL) yeni ekiplerinden Manisa BBSK, antrenman programına sıkı bir şekilde devam etti.

Muradiye Spor Salonu’nda yapılan antrenmanda kuvvet ve taktik antrenman yapıldı. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transferler Pako Cruz ve OD Anosike de ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ve Genel Menajer Nihat Mala da takip etti. İlk hazırlık maçında Aliağa Petkimspor’u mağlup etmeyi başaran Potanın Tarzanaları, ikinci hazırlık maçında 8 Eylül’de İzmir’de Merkezefendi Denizli Basket ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Bosna-Hersek Milli Takımında forma giyen John Roberson’ın ve Polonya Milli Takımında forma giyen Michal Michalak’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki üstün performansı devam ederken iki takımda üçüncü maçlar sonunda gruplarında ikinci sırada bulunuyor.