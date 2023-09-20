Potanın Tarzanlarında tempo yoğun

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, yeni sezonun başlamasına az bir süre kala tempoyu artırdı. Yeşil-beyazlı takım 21-22 Eylül tarihlerinde mücadele edeceği Pınar Cup’ta Pınar Karşıyaka ve Prometey ile son hazırlık maçlarını oynayacak.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, yeni sezonun iddialı takımlarından biri konumunda bulunuyor. İyi bir kadro kuran ve iki kulvarda birden mücadele edecek olan yeşil-beyazlı takım deneyimli Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yoğun bir tempoda çalışıyor.

Bu kapsamda, Potanın Tarzanları Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı takım, yeni sezonun son hazırlık maçlarını da bu hafta oynayacak. Tarzanlar Pınar Cup’ta ilk olarak Pınar Karşıyaka ile 21 Eylül Perşembe saat 19.30’da oynayacak. Manisa BBSK, 22 Eylül Cuma günü ise turnuvadaki son maçında Prometey ile yine saat 19.30’da karşı karşıya gelecek.