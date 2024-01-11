Potanın Tarzanları Zaragoza Basket’e mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta karşılaştığı Zaragoza Basket’e 68-65 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup M grubundaki 3’üncü maçında Zaragoza Basket’i Manisa’da ağırladı. Mücadeleyi, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

İlk yarıda iki takımda skor bulmakta zorlanırken devre arasına 36-30’luk skorla Zaragoza önde girdi. Üçüncü periyotta farkı kapatan, final periyodunda skor üstünlüğünü bulan Potanın Tarzanları karşılaşmadan 68-65’lik skorla mağlup ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Pako Cruz 19 sayı, Emanuel Terry 17 sayı, 12 ribaunt, Fatts Russell 10 sayı, Ryan Luther 9 sayı, James Anderson 4 sayı, Mustafa Baki Görür ve Dorukhan Engindeniz 3’er sayı ile mücadeleyi tamamladı.