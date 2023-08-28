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Potanın Tarzanları yeni sezona kilitlendi

SPOR 28.08.2023, 13:46
Potanın Tarzanları yeni sezona kilitlendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını tempolu bir şekilde sürdürüyor. 14 Ağustos’ta antrenmanlarına başlayan yeşil-beyazlı takım 1 ve 2 Eylül tarihlerinde Antalya’da Monaco ve Zenit ile oynayacağı özel müsabakalarla hazırlık maçlarına da start verecek.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) ve Europe Cup’ta mücadele edeceği 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yoğun bir tempoda çalışan yeşil-beyazlı takım bir yandan kondisyon yüklüyor bir yanda da hücum ve savunma setleri üzerine çalışıyor. Yeşil-beyazlı takımın hazırlık maçları da artık başlıyor.

Avrupa Kupası mesaisi için uluslararası hazırlık maçları da oynayacak olan Potanın Tarzanları 1 Eylül Cuma günü Antalya’da geçtiğimiz yıl Eurolig’de 3’üncü olan Monaco ile oynayacak. Manisa BBSK Antalya’daki son hazırlık maçında ise Rus temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.
 

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