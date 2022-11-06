Potanın Tarzanları Türk Telekom'a mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ncı hafta maçında evinde Türk Telekom’u ağırlayan Potanın Tarzanları, ilk yarısını 29-25 önde kapattığı mücadeleden 77-50 mağlup ayrıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ncı hafta maçında Türk Telekom’u Manisa’da ağırladı.

Muradiye Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde takip etti.

Potanın Tarzanları, karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda istediği ritmi yakalayamadı.

İki takımın da düşük skorda kaldığı ilk çeyrekte 13-7 Türk Telekom üstünlüğü vardı. İkinci periyotta sert savunma yapan ve hücumda Kaptan Mustafa Baki Görür ile üst üste iki 3 sayılık isabet bulan Potanın Tarzanları, maçın kontrolünü eline aldı ve ilk yarıyı 29-25 önde kapattı. Yeşil-beyazlı ekibin ikinci periyotta 22-12’lik skor üstünlüğü vardı.