Potanın Tarzanları Türk Telekom'a hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ıncı hafta maçında evinde Ankara temsilcisi Türk Telekom’u ağırlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ıncı hafta maçında evinde Ankara temsilcisi Türk Telekom’u ağırlayacak.

Karşılaşma, 5 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da oynanacak. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Potanın Tarzanlarında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Türk Telekom, karşısında galip gelerek bir çıkış trendi yakalamayı hedeflediklerini belirterek, bu önemli maçta tüm taraftarları ve Manisalı hemşehrileri desteğe davet etti.