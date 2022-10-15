Potanın Tarzanları TOFAŞ yenildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin köklü takımlarından TOFAŞ’a deplasmanda 90-69 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 3’ncü hafta maçında deplasmanda TOFAŞ’a konuk oldu. Karşılaşmayı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da tribünde takip etti. Hücumda maç boyunca istediği ritmi yakalayamayan yeşil-beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-10 geride kapattı. İkinci çeyrekte de etkili bir hücum performansı sergileyemeyen Manisa BBSK, soyunma odasına 44-29 geride gitti. Üçüncü çeyrekte skoru dengede götüren Potanın Tarzanları 21-21’lik çeyrek skoru ile final periyoduna 65-50 geride giren taraf oldu. Final periyodunda da oyuna ortak olamayan yeşil-beyazlı ekip, hücumda istediği ritmi parkeye yansıtamayınca sahadan 90-69’luk skorla mağlup ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekipte Michal Michalak attığı 19 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. John Roberson 13 sayı, Pako Cruz 11 sayı, Erdi Gülaslan da attığı 10 sayı ile çift haneli skor üretti. Tolga Kaan Birer 5 sayı, OD Anosike 4 sayı, Ata Kahraman 3 sayı, Berkay Sinirlioğlu ve Yiğit Baran Sarıkaya da 2 sayı ile maçı tamamladı.