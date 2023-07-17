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Potanın Tarzanları Terry ile el sıkıştı
SPOR 17.07.2023, 15:16
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında daha önce ülkemizde Teksüt Bandırma forması da giymiş olan 26 yaşındaki pivot Emanuel Terry’i kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, NCAA kariyerini Lincoln Memorial University’de geçiren, kısa süreli NBA denemelerinin ardından Avrupa’ya Teksüt Bandırma formasıyla adım atan ve ertesi yıl Kızılyıldız ile EuroLeague oynama başarısı gösteren Emanuel Terry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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