Potanın Tarzanları tarih yazmak istiyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 30’uncu hafta maçında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray Nef mücadelesinin Manisa etabı hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray Nef maçı hazırlıklarının Manisa etabını noktaladı.
Play-off şansını son haftaya taşıyan Manisa BBSK tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine kurdu. Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, “Biz, en başından itibaren takımımıza güveniyorduk. Sezon içerisinde yaptığımız küçük dokunuşlar sonrasında bugün geldiğimiz nokta bizim için tesadüf değil. Galatasaray’a karşı evimizde olduğu gibi deplasmanda da galip gelmek istiyoruz. Umarım yolun sonu play-off olacak ve kulüp tarihimizde önemli bir başarıya daha imza atacağız” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Beşiktaş
|33
|71
|3. Fenerbahçe
|31
|68
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19