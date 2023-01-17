Potanın Tarzanları Süper Lig'e ısındı

Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) ilk yarıyı 4 galibiyet, 11 mağlubiyet ile tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) ilk yarı maçları tamamlandı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, son maçlara doğru ritmi yakalayarak yarışın içinde olduğunu tüm rakiplerine gösterdi.

İlk 8 haftanın ardından Başantrenörlük görevine Hakan Demir ile birlikte oyun sisteminde değişikliğe giden Manisa BBSK, oyuncu kadrosuna da takviyeler yaptı. Demir, yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet alan Potanın Tarzanları, ilk yarıyı Galatasaray NEF galibiyeti ile noktaladı. Potanın Tarzanları ilk yarıdaki diğer galibiyetlerini Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkim, Onvo Büyükçekmece karşısında aldı. Potanın Tarzanları, 15 maç sonunda 74,87 sayı, 30,33 ribaunt, 16,73 asist istatistiği ile oynadı.

İLK YARIDA ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Meksikalı yıldız isim Pako Cruz, sezonun ilk yarısında Potanın Tarzanlarında en istikrarlı isim olarak öne çıktı. Cruz, 1 maç kaçırdığı ilk yarıda 15,2 sayı, 5 asist istatistiği ile mücadele etti.

OD Anosike de 14 maç sonunda double-doublelık bir performansa yaklaşarak 9,7 sayı, 9,5 ribaunt istatistiği ile mücadele etti.

Son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle parkelerden uzak kalan John Roberson da 11 maç sonunda 14,4 sayı ortalaması tutturdu.

Takıma yeni katılmasına rağmen kısa sürede uyum yakalayan Ricky Tarrant 4 maç sonunda 16,7 sayı, 4 asistlik performans ile oynadı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle devrenin ilk bölümünde 5 maç kaçıran Evan Bruinsma da son haftaların yükselişe geçen isimlerinden biri olarak 10 maç sonunda 9,6 sayı ortalaması yakaladı.

Polonya Milli Takımında da forma giyen Michal Michalak, 12 maçta 8,7 sayı ortalaması ile oynarken Erdi Gülaslan 5, Kaptan Mustafa Baki Görür de 4,7 sayı ortalaması tutturdu.