Potanın Tarzanları son hazırlıklarını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, 24 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 22.00’de BCM Gravelines ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fransa’da yaptığı antrenmanla tamamladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup M grubu 4’üncü maçında Fransız temsilcisi BCM Gravelines ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde tamamladı.

Maçın oynanacağı salonda yapılan antrenmanda John Roberson da yer aldı. Mücadele 24 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00’de oynanacak.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “İlk kez mücadele ettiğimiz Avrupa Kupası’nda ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil ettik. Çok önemli tecrübeler kazandık. Her sezon bu tecrübelerimiz ile üstüne koyarak sağlam bir temelle yolumuza devam edeceğiz. Biz, sadece Süper Lig’de değil, Avrupa’da da kalıcı olmak için mücadele ediyoruz” dedi.