Potanın Tarzanları seriye bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 18’inci hafta maçında evinde ağırladığı TOFAŞ’ı 82-76 mağlup etti. Karşılaşmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tribünde takip etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) Muradiye Spor Salonu’nda TOFAŞ’ı ağırladı.

Karşılaşmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa 1’inci Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ergün Aksoy ile Metin Memiş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri de tribünde takip etti.

Karşılaşmaya sert başlayan Potanın Tarzanları, TOFAŞ’a kolay şayı şansı vermediği ilk çeyrekte 18-13’lük skor üstünlüğünü yakaladı. İkinci çeyrek dengeli bir oyuna sahne olurken soyunma odasına 37-32’lik skorla yeşil-beyazlı takımın üstünlüğü ile gidildi. İkinci çeyrekte savunmada düşen Potanın Tarzanları, 63-58’lik skorla skor avantajını kaybetmesine rağmen final periyodunda hem savunmada hem hücumda etkili bir oyun sergiledi. Rakibine 13 sayı izni veren Manisa BBSK, karşılaşmadan 82-76’lık skorla galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı takım bu sonuçla dörtte dört yaptı.