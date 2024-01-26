Potanın Tarzanları Samsunspor maçına odaklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Avrupa Kupası’nda aldığı zaferin ardından doğrudan Samsun’a geçti. Potanın Tarzanları, 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da Reeder Samsunspor ile oynayacak. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup’ta Fransa’da karşılaştığı BCM Gravelines’i mağlup etmesinin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne (BSL) odaklandı. Uzun bir yolculuğun ardından Samsun’a geçen Tarzanlar, son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yaptı. Avrupa Fatihi Tarzan’ın oldukça moralli olduğu gözlendi. Yeşil-beyazlılar 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da konuk olacağı Reeder Samsunspor’u ilk maçta evinde 90-60 mağlup etmişti.

John Roberson parkelere geri döndü

Dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında tedavi süreci tamamlanan ve Gravelines karşısında süre almaya başlayan John Roberson’ın dönüşü de takımda büyük bir sevinç yaşattı. Sinan Sağlam’ın ise tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.