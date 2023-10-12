Potanın Tarzanları Samsun'a konsantre oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 3’üncü haftasında evinde oynayacağı Reeder Samsunspor maçına konsantre oldu. Yeşil-beyazlı takım, Samsunspor karşılaşmasında da taraftarlarını yanında görmek istiyor.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, bu sezon evinde oynayacağı 2’nci maç için Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sıkı bir şekilde çalışıyor.

Günü çift idmanla tamamlayacak olan Tarzanlar, hücum ve savunma setleri üzerinde yoğunlaştı.

Bu sezon iki kulvarda birden mücadele edecek olan yeşil-beyazlı takım, ligde de üst sıraları hedefliyor.

Evindeki ilk maçta Bahçeşehir Koleji’ni 90-88 mağlup ederek, kazanan yeşil-beyazlı takım tüm planını Samsunspor galibiyeti üzerine kurdu.