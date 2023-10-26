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Potanın Tarzanları rakip tanımıyor

SPOR 26.10.2023, 09:16
Potanın Tarzanları rakip tanımıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’taki ikinci maçında Norrkoping Dolphins’i baştan sona üstün götürdüğü maçta 79-52 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup E Grubu ikinci maçında İsveç temsilcisi Norrkoping Dolphins’i Manisa’da konuk etti.

Karşılaşmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve protokol üyeleri takip etti. Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Manisa BBSK 10-0’lık seri ile periyoda iyi bir giriş yaptı. İlk periyot da 27-10’luk skorla yeşil-beyazlı takımın üstünlüğüyle geçildi.

Potanın Tarzanları ilk yarıyı da 41-23 önde kapattı. Maç boyunca üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Manisa BBSK, 79-52’lik skorla galip gelerek grubunda 2’de 2 yaptı. Yeşil-beyazlı takımda tüm oyuncular süre aldı ve skora katkı verdi.

KIRMIZI-BEYAZ GÖRSEL ŞÖLENLE GURURLANDIK

Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamalarına denk gelen maçta, saha içinde ve dışında çok anlamlı bir tablo vardı. Maç boyunca ay-yıldızlı bayrağımızla salonda adeta bir şölen havası yaşandı.

Ryan Luther 18 sayı, 10  ribaunt ile double-double yaparak iyi bir maç çıkardı. Daron Fatts Russell ile Berkay Sinirlioğlu attıkları 10 sayı ile yeşil-beyazlı takımda çift haneli skor üreten diğer isimler oldu. Dorukhan Engindeniz 9 sayı, Emanuel Terry 8 sayı, Pako Cruz ile Ayberk Olmaz 6’şar sayı, Tolga Kaan Birer 5 sayı, Kaan Sarıaslan 3 sayı, James Anderson ile Mustafa Baki Görür e 2’şer sayı ile maçı tamamladı.

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