Potanın Tarzanları'nın kumru keyfi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, ‘Seyfo Köfte Kumru’ işletmesinin Sanayi Şubesi’nin konuğu oldu.MANİSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi (BSL) öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Manisa BBSK, sabah antrenmanının ardından Kumrucu Seyfo olarak bilinen ‘Seyfo Köfte Kumru’ işletmesinin 75. Yıl Mahallesi’ndeki ikinci şubesinin konuğu oldu.

Programda Potanın Tarzanlarının yanı sıra Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Genel Menajer Nihat Mala, Başantrenör Ceyhun Cabadak ile teknik ve idari ekip yer aldı.

Kendilerine gösterilen misafirperverlik ve ilgi dolayısıyla teşekkür eden Potanın Tarzanları, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Süper Lig’in başlamasına çok az bir süre kala yeşil-beyazlı ekibe destek olmak istediklerini ve takımı konuk ettiklerini dile getiren işletme sahipleri, yeni sezon için başarı dileklerinde bulundular.