'Potanın Tarzanları'nın ilk rakibi Frutti Extra Bursaspor

Potanın Tarzanları, 2022-2023 ING Basketbol Süper Ligi (BSL) öncesinde son hazırlık turnuvasına Bursa’da Frutti Extra Cup’a katılacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Süper Lig hazırlıkları kapsamında Frutti Extra Cup’a katılım sağlayacak.

Turnuvada Potanın Tarzanları dışında ev sahibi Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray NEF, Darüşşafaka, Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece, Aliağa Petkim, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı yer alacak.

Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Manisa BBSK, turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Bursa’ya hareket etti. Potanın Tarzanları, ilk maçında ev sahibi Frutti Extra Bursaspor ile 21 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’da karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, turnuva öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çaylan, “Manisa’mızda Süper Lig atmosferini yaşamak için çok az bir süre kaldı. Şehir olarak, takım olarak çok güzel bir heyecan yaşıyoruz. Şu ana kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yeni sezon öncesi geniş katılımlı çok önemli bir turnuvada yer alacağız. Frutti Extra Cup’taki ilk rakibimiz de geçen yılın Eurocup finalisti Bursaspor olacak. Ligimizin birçok önemli takımının boy göstereceği turnuvanın yeni sezon öncesine takımımıza çok şey katacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.