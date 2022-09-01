Potanın Tarzanları'nın hazırlık programı belli oldu

2022-2023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımın hazırlık maçı programı belli oldu.MANİSA (İGFA) - Tarihinde ilk defa mücadele edeceği ING Basketbol Süper Ligi hazırlıklarını sürdüren Potanın Tarzanlarının hazırlık maçları takvimi de açıklandı.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, hafta sonu itibarıyla hazırlık maçlarını oynamaya başlayacaklarını belirterek, lige en iyi şekilde başlamak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacaklarını açıkladı. "Geçen sezon seyircimizle bütünleşip, tek yürek olarak kazandığımız şampiyonluğun ardından artık olmamız gereken yerde, Süper Lig’deyiz" diyen Çaylan, aynı coşkuyla taraftarları ve Manisalıları gururlandırmaya davam edeceklerini söyledi.

Eylül ayı sonuna kadar sürecek hazırlık maçlarının tarihleri ise şöyle:

03.09.2022 Aliağa Petkimspor - Manisa BBSK

08.09.2022 Merkezefendi Denizli Basket – Manisa BBSK

10.09.2022 Pınar Karşıyaka – Manisa BBSK

16.09.2022 Merkezefendi Denizli Basket – Manisa BBSK

17.09.2022 Aliağa Petkim Spor - Manisa BBSK

21.09.2022 Frutti Extra Bursaspor – Manisa BBSK

22-23.09.2022 Frutti Extra Cup

24.09.2022 Frutti Extra Cup

