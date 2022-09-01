Potanın Tarzanları'nın hazırlık programı belli oldu
2022-2023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımın hazırlık maçı programı belli oldu.MANİSA (İGFA) - Tarihinde ilk defa mücadele edeceği ING Basketbol Süper Ligi hazırlıklarını sürdüren Potanın Tarzanlarının hazırlık maçları takvimi de açıklandı.
Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, hafta sonu itibarıyla hazırlık maçlarını oynamaya başlayacaklarını belirterek, lige en iyi şekilde başlamak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacaklarını açıkladı. "Geçen sezon seyircimizle bütünleşip, tek yürek olarak kazandığımız şampiyonluğun ardından artık olmamız gereken yerde, Süper Lig’deyiz" diyen Çaylan, aynı coşkuyla taraftarları ve Manisalıları gururlandırmaya davam edeceklerini söyledi.
Eylül ayı sonuna kadar sürecek hazırlık maçlarının tarihleri ise şöyle:
03.09.2022 Aliağa Petkimspor - Manisa BBSK
08.09.2022 Merkezefendi Denizli Basket – Manisa BBSK
10.09.2022 Pınar Karşıyaka – Manisa BBSK
16.09.2022 Merkezefendi Denizli Basket – Manisa BBSK
17.09.2022 Aliağa Petkim Spor - Manisa BBSK
21.09.2022 Frutti Extra Bursaspor – Manisa BBSK
22-23.09.2022 Frutti Extra Cup
24.09.2022 Frutti Extra Cup
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|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
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|1
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|1
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|0
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|O
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|1. Arsenal
|5
|15
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|5
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|5
|11
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|6
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|5
|5
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|5
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|4
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|5
|3
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|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
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|4
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
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|7
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|7
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|6
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|6
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|6
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|3
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|3
|3
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|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0