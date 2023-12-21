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Potanın Tarzanları'nın enerjisi yüksek
SPOR 21.12.2023, 10:44
Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece ile 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece ile 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlı takım Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde savunma ve hücum setleri üzerine çalıştı. Potanın Tarzanlarında sakatlıları devam eden John Roberson, James Anderson ile Sinan Sağlam takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.
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|22
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|23
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|16
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|10. Ümraniye
|16
|19
|11. Boluspor
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|16
|19
|13. Manisa FK
|15
|18
|14. Adanaspor
|16
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|16
|13
|18. Giresunspor
|16
|9
|19. Altay
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|39
|2. Liverpool
|17
|38
|3. Aston Villa
|17
|38
|4. M.City
|17
|34
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|17
|33
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|17
|29
|7. M. United
|17
|28
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|17
|27
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|17
|26
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|17
|22
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|17
|21
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|17
|19
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|16
|19
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|17
|17
|16. Everton
|17
|16
|17. Nottingham Forest
|17
|14
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|42
|3. Barcelona
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|17
|35
|5. Athletic Bilbao
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|35
|6. Real Sociedad
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|30
|7. Real Betis
|17
|27
|8. Getafe
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|26
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|10. Valencia
|18
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|11. Rayo Vallecano
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|20
|12. Osasuna
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|18
|19
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|17
|16
|16. Mallorca
|17
|15
|17. Cadiz
|17
|14
|18. Celta Vigo
|18
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|18
|8
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|18
|5
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