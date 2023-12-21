Potanın Tarzanları'nın enerjisi yüksek

Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece ile 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece ile 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takım Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde savunma ve hücum setleri üzerine çalıştı. Potanın Tarzanlarında sakatlıları devam eden John Roberson, James Anderson ile Sinan Sağlam takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.