Potanın Tarzanları'ndan ilk deplasman galibiyeti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 9’ncu hafta maçında Aliağa Petkim’i deplasmanda 90-84 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 9’ncu hafta maçında Ege Derbisinde Aliağa Petkim’e konuk oldu.

Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri de tribünde takip etti. Başantrenör olarak göreve getirilen Hakan Demir de takımının başında ilk maçına çıktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Aliağa Petkim olurken çeyrek sonunda 28-18’lik rakip takımın üstünlüğü vardı. İkinci çeyrekte hücumda iyi bir performans ortaya koyan Potanın Tarzanları, farkı 5 sayıya düşürdü. Soyunma odasına ise 50-45’lik skorla Aliağa’nın üstünlüğü ile gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Manisa BBSK, final periyoduna 67-64 geride gitti. Final periyodunda Pako Cruz, John Roberson ve Michal Michalak ile hücumda etkili bir performans ortaya koyan Potanın Tarzanları, bu çeyrekte attığı 26 sayı ile karşılaşmadan 90-84’lük skorla galip ayrıldı.

Bu galibiyet, Manisa BBSK’nın Süper Lig’deki ilk deplasman galibiyeti oldu.