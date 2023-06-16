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Potanın Tarzanları'ndan bir imza daha
SPOR 16.06.2023, 09:27
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında son iki sezondur Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA) - 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı, alt yaş kategorilerinde defalarca Milli Takım forması terletmiş genç pivot Berke Atar’ı kadrosuna kattı.
Geride bırakılan iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu 2.10’luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık mukaveleye imza attı.
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|62
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|56
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|36
|55
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|36
|52
|12. Altay
|36
|40
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|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
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|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
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|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
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|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
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|38
|44
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|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
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|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
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