Potanın Tarzanları'ndan Avrupa'da bir zafer daha

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’taki 4’üncü maçında Bakken Bears’ı 85-80 mağlup ederek, evindeki namağlup unvanını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup E grubundaki 4’üncü maçta Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşılaştı.

Muradiye Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç, Engin Altun, Metin Memiş, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve çok sayıda protokol üyesi takip etti.

Karşılaşmada hava atışından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Manisa BBSK, ilk periyodu 28-23 önde kapattı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren yeşil-beyazlı takım soyunma odasına 46-39 önde gitti. İkinci yarıda da rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Potanın Tarzanları, 85-80’lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı ve evindeki galibiyet serisini sürdürdü.

Emanuel Terry 22 sayı, 8 ribaunt, James Anderson 20 sayı, Pako Cruz 14 sayı, 8 asist, Ryan Luther 10 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Berkay Sinirlioğlu 8 sayı, Mustafa Baki Görür 5 sayı, Dorukhan Engindeniz ve Ayberk Olmaz da 3’er sayıyla maçı tamamladı.