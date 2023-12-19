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Potanın Tarzanları'nda rota İstanbul
SPOR 19.12.2023, 10:07
Son iki maçını son saniye basketleriyle kazanan Potanın Tarzanları, 13’üncü hafta maçında ONVO Büyükçekmece ile 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 13’üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, ONVO Büyükçekmece’ye konuk olacak.
Mücadele 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak. Darüşşafaka ve Bursaspor karşısında son saniye basketleri ile kritik galibiyetler alan yeşil-beyazlı takım bugün Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde hazırlıklarına başlayacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|39
|2. Liverpool
|17
|38
|3. Aston Villa
|17
|38
|4. M.City
|17
|34
|5. Tottenham
|17
|33
|6. Newcastle
|17
|29
|7. M. United
|17
|28
|8. West Ham United
|17
|27
|9. Brighton
|17
|26
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Fulham
|17
|21
|12. Brentford
|17
|19
|13. Wolves
|17
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|17
|17
|16. Everton
|17
|16
|17. Nottingham Forest
|17
|14
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|42
|3. Barcelona
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|17
|32
|6. Real Sociedad
|17
|30
|7. Real Betis
|17
|27
|8. Getafe
|17
|25
|9. Las Palmas
|17
|25
|10. Valencia
|17
|20
|11. Rayo Vallecano
|17
|20
|12. Osasuna
|17
|19
|13. Deportivo Alaves
|17
|16
|14. Villarreal
|17
|16
|15. Mallorca
|17
|15
|16. Cadiz
|17
|14
|17. Sevilla
|16
|13
|18. Celta Vigo
|17
|13
|19. Granada
|17
|8
|20. Almeria
|17
|5
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