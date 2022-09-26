Potanın Tarzanları'nda maç programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin yeni takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ilk iki haftada oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu. Potanın Tarzanları, 1 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Ege Derbisinde Pınar Karşıyaka deplasmanında Süper Lig’deki ilk maçına çıkacak.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanlarının, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) oynayacağı Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Emlakjet maçlarının tarihi ve saati açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçının 1 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da, Beşiktaş Emlakjet maçının ise 7 Ekim Cuma günü saat 19.00’da oynanacağı belirtildi.

İÇERİDEKİ İLK MAÇ 7 EKİM’DE BEŞİKTAŞ’LA

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “6 gün sonra Süper Lig’deki ilk maçımıza Ege Derbisinde Pınar Karşıyaka deplasmanında çıkacağız. İki aya yakındır tempolu bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Bu süreç de 8 hazırlık maçı yaptık. Heyecanla beklediğimiz sezonun başlamasına günler kaldı. İlk hafta deplasmandayız ama ikinci hafta evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. 6. Adam olarak parkede takımımızı yukarı taşıyan taraftarlarımızı bu yıl da yanımızda görmek istiyoruz. Hak ettiğimiz Basketbol Süper Ligi’nde kalıcı olarak uzun yıllar mücadele etmek en büyük hedefimiz. Bu takımın oluşmasında büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e de teşekkür ediyorum” dedi.

