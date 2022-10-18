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Potanın Tarzanları'nda karşılaşma tarihi ve saati değişti

SPOR 18.10.2022, 12:29
Potanın Tarzanları'nda karşılaşma tarihi ve saati değişti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının Fenerbahçe Beko ile 24 Ekim Pazartesi günü oynayacağı müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’a alındı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının, Avrupa’nın önde gelen takımlarından Fenerbahçe Beko ile oynayacağı mücadelenin tarihi ve saati Türkiye Basketbol Federasyonunun aldığı karar doğrultusunda değiştirildi.

İlk olarak 24 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 olarak açıklanan maçın 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacağı kamuoyuna duyuruldu.

Karşılaşmanın biletlerinin de 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da satışa çıkacağı belirtildi.

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