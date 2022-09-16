Potanın Tarzanları'nda Ege Cup mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, İzmir’de düzenlenecek olan Ege Cup’ta mücadele edecek. Potanın Tarzanları kupadaki ilk maçında bugün saat 18.00’da Yukatel Merkezefendi Denizli Basket ile karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - 2022-2023 ING Basketbol Süper Ligi heyecanın başlamasına az bir süre kala hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ege Cup hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

Potanın Tarzanları, dördüncü hazırlık maçında Yukatel Merkezefendi Denizli Basket ile bugün saat 18.00’da İzmir’de karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlık turnuvasındaki son maçında 17 Eylül Cumartesi günü Aliağa Petkim ile saat 15.00’da oynayacak. Ege Cup 2022'nin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket takımını 78-73’lük skorla mağlup etti.