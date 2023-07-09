Potanın Tarzanları'nda Birer'le sözleşme tazelendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, pivot mevkiinde oynayan Tolga Kaan Birer’in yeni sezonda da takımda olacağını açıkladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, hem iç hem de dış transferde sezonun öne çıkan takımlarından biri oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, pivot mevkiinde oynayan Tolga Kaan Birer’in 2023-2024 sezonunda da takımda olacağı belirtildi.

Resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, “Dört yıllık serüven hız kesmeden devam ediyor… Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Tolga Kaan Birer ile yeni sezonda da beraber olduğumuzu açıklamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz!” ifadeleri yer aldı.