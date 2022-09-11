Potanın Tarzanları'na hazırlık maçlarında bir mağlubiyet daha

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ege derbisinde Pınar Karşıyaka ile oynadığı hazırlık maçından 89-82’lik skorla mağlup ayrıldı.MANİSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi (BSL) hazırlıklarına devam eden Manisa BBSK, üçüncü hazırlık maçında Pınar Karşıyaka ile İzmir’de karşılaştı.

Karşılaşmada ilk çeyrekte iki takımda yüksek yüzdeyle skor üretti. İlk çeyrek 27-25’lik skorla Pınar Karşıyaka’nın üstünlüğü ile bitti. İkinci çeyrekte de dengeli bir şekilde devam eden mücadelede Pınar Karşıyaka Potanın Tarzanları karşısında 47-43’lük skor avantajı ile soyunma odasına gitti.

İkinci yarının başında hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlı ekip, açtığı farkı koruyamasa da final periyoduna 65-64 önde gitti. Final periyodunda 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir oyun oynayan Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 89-82’lik skorla galip ayrıldı.

Yeni transferlerden OD Anosike karşılaşmada double-double yaptı. Anosike maçı 13 sayı, 15 ribaunt ile tamamladı. Evan Bruinsma 16 sayılık performansı ile yeşil-beyazlı ekip adına en skorer isim oldu.

Ata Kahraman ve Ogün Sevinç de attıkları 10 sayı ile çift haneli skor üreten diğer isimler oldu. Yiğit Baran Sarıkaya’nın 8 sayı, 7 asist ile önemli katkı verdiği maçta, Berkay Sinirlioğlu da 6 sayı, 7 asistle maçı tamamladı. Pako Cruz 7 sayı, Mustafa Baki Görür ve Erdi Gülaslan da 6 sayı ile maçı noktaladı.