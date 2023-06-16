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Potanın Tarzanları'na bir takviye daha
SPOR 16.06.2023, 18:34
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında alt yaş kategorinde Milli Takım forması da giymiş olan genç forvet Sinan Sağlam’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu öncesinde transfer hamlesini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, dış transferde bir isimle daha sözleşme imzaladı.
Alt yaş kategorilerinde Milli Takım forması da giyen ve Darüşşafaka altyapısından yetişen Sinan Sağlam ile 1 yıllık kontrat yapıldı.
Sağlam, daha önce Semt77 Yalova Spor, Petkim Spor, Afyon Belediye Spor, Galatasaray NEF formaları terletmiş ve geride kalan sezonda Basketbol Süper Ligi’nde AYOS Konyaspor forması giymişti.
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|36
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|P
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|62
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|60
|8. Manisa FK
|36
|56
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|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
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