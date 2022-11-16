Potanın tarzanları Morgan'ı kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, kariyerinde Almanya Ligi MVP’liği, Almanya Ligi sayı krallığı, Turkish Airlines EuroLeague tecrübesi bulunan Birleşik Amerikalı uzun Raymar Morgan’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Sezona Galatasaray NEF formasıyla başlayan tecrübeli uzun Raymar Morgan, Manisa Buyuksehir Belediye Spor Kulübümüz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

RAYMAR MORGAN KİMDİR?

Profesyonel kariyeri boyunca Pınar Karşıyaka, Panathinaikos, ratiopharm ULM, TOFAŞ, UNICS Kazan, ASVEL ve Galatasaray NEF formaları giyen Raymar Morgan, 2017’de Almanya Ligi’nin Sayı Kralı ve MVP’si olmayı başardı. 2021’de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin en iyi beşine seçilen Morgan, 2022’de ASVEL’in Fransa Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldı.