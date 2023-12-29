Potanın Tarzanları liselilerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı oyuncuları Emanuel Terry ve Utku Yücedağ, Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile keyifli bir söyleşide buluştu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitmenleri ve öğrencileri ile bir araya geldi. Manisa BBSK adına düzenlenen söyleşiye Kulüp Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar, Emanuel Terry ve Utku Yücedağ katıldı.

Konferans salonunda boş koltuk kalmazken oyunculara gösterilen ilgi görülmeye değerdi. Basketbola ilgi duyan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenci ve öğretmenlerin sorularının da cevaplandığı söyleşi sonunda Kulüp Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar tarafından Okul Müdürü Sayim Can'a imzalı forma hediye edildi. Öğrenciler söyleşi sonrasında Emanuel Terry ve Utku Yücedağ ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Teknik heyete ve oyunculara çiçek takdimi yapan Okul Müdürü Sayim Can "Basketbolda şehrimizi bir marka haline getiren, sahada müthiş mücadeleleri ile bizleri gururlandıran Potanın Tarzanlarına ve tüm teknik ekibe, yönetime teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Zaman ayırıp okulumuza misafir olan Manisa BBSK ailesinin her zaman yanındayız. Basketbola ilgi duyan öğrencilerimize ilham oldukları için teşekkür ederiz” dedi.

“MANİSA’MIZ SPORDA ÇAĞ ATLAMAYA DEVAM EDİYOR”

Kulüp Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa’mız sporda çağ atlamaya devam ediyor. Süper Lig’de mücadele eden basketbol takımımız hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de muhteşem bir performans sergiliyor. Kadın voleybol takımımız da grubunda lider konumda bulunuyor. Kulüp çatımız altında 14 branşta 5.000 çocuğumuza spor yapma imkanı sağlıyoruz. Bizleri her zaman destekleyen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bugün de gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim” dedi.