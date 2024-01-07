Potanın Tarzanları Karşıyaka'ya ilk mağlubiyeti tattırdı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) evinde oynadığı 7 maçı da kazanan Pınar Karşıyaka’yı 91-87 yenerek ilk mağlubiyetini tattırdıMANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 15’inci hafta maçı adına yakışır bir derbiye sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, deplasmanda Pınar Karşıyaka’nın konuğu oldu.

Yeşil-beyazlı takım bu galibiyetle tarihinde ilk defa Türkiye Kupası’nda mücadele etme hakkını da kazandı. Daron Fatts Russell ve Pako Cruz kritik anlarda buldukları isabetlerle galibiyeti getiren isimler oldu.

İlk dakikalarda skor bulmakta zorlanan yeşil-beyazlı takım, periyodun son bölümünde oyunu dengeye getirdi ve ilk periyot 16-14 sona erdi. İkinci periyotta oyunu sürklase eden ve yıldız isimleriyle skor bulmakta zorlanmayan yeşil-beyazlı takım soyunma odasına 4035 önde gitmeyi başardı. Üçüncü periyotta ev sahibi takımın üstünlüğü vardı. Erick Mccollum ile serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle öne geçen ev sahibi takım, final periyoduna 68-61 önde girdi. Final periyodunda ibreyi tersine çeviren ve momentumu eline alan Potanın Tarzanları, Fatts Russell, Pako Cruz, James Anderson ve Ege Arar’ın kritik sayılarıyla 4’üncü periyotta 30 sayı buldu. Bu sezon ligde evinde oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Pınar Karşıyaka’ya ilk mağlubiyetini Manisa BBSK tattırdı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Potanın Tarzanları, 2 ve 3 sayılık atışlarda rakibine büyük üstünlük sağlarken Pınar Karşıyaka attığı 87 sayının 35’ini serbest atış çizgisinden buldu. 22 savunma, 16 da hücum ribaundu alan Manisa BBSK, ribauntlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

Daron Fatts Russell attığı 29 sayıyla bu sezon kendi sayı rekorunu geliştirdi. Pako Cruz 18 sayı, 5 asist, James Anderson 12 sayı, Ryan Luther 11 sayı, Ege Arar ve Dorukhan Engindeniz 6’şar sayı, Emanuel Terry 5 sayı, Mustafa Baki Görür ve Utku Yücedağ da 2’şer sayı ile maçı tamamladı.