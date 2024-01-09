Potanın Tarzanları İspanya'yı ağırlayacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta Zaragoza Basket’i evinde ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - FIBA Europe Cup’ta ikinci turda mücadelesine devam eden Potanın Tarzanları, İspanya’nın Zaragoza Basket takımını Manisa’da ağırlayacak.
10 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele deneyimli Başantrenör Hakan Demir’in de Manisa BBSK’nın başında ilk Avrupa Kupası maçı olacak.
Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Ülkemizi, şehrimizi Avrupa Kupasında başarıyla temsil ettiğimiz için büyük gurur duyuyoruz. Bu turu da geçerek turnuvada daha da ilerlemek istiyoruz. Bu güce ve kaliteye de sahibiz. 10 Ocak Çarşamba akşamı Muradiye Spor Salonu’nda boş koltuk kalmasın diyor ve tüm Manisalıları maça davet ediyoruz. Haydi Manisa maça, takımını yalnız bırakma!” dedi
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|42
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|17
|27
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|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
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|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
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|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
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|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
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|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
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|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
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|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
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|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
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|23
|12. Osasuna
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|19
|14. Mallorca
|19
|18
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|17
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|19
|16
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|16
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|19
|15
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|19
|11
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|19
|5