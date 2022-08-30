Potanın Tarzanları için Süper Lig fikstürü belli oldu

2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımızın fikstürü belli oldu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanlarının tarihinde ilk defa mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi’nde kuralar çekildi.

Tarihte ilk defa mücadele edecekleri BSL’de sezonu Pınar Karşıyaka deplasmanında İzmir Derbisiyle açacaklarını belirten Manisa BBSK Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, kulüp olarak ilk sezonda en büyük hedefin Manisa halkını gururlandıran bir mücadele verip keyifli mücadeleler izletmek olacağını söyledi.

Çekilen fikstüre göre Manisa BBSK, Süper Lig’deki ilk maçını Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynayacak.

Potanın Tarzanları Ege Derbisi ile açacağı 2022-2023 sezonunda 2’nci haftada Beşiktaş ICRYPEX, 4’ncü haftada Fenerbahçe Beko, 8’nci hafta Anadolu Efes, 15’nci hafta Galatasaray Nef ile içeride karşılaşacak.