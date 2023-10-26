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Potanın Tarzanları hız kesmiyor

SPOR 26.10.2023, 17:25
Potanın Tarzanları hız kesmiyor

Bu sezon iki kulvarda birden mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, FIBA Europe Cup’ta Norrkoping’e karşı aldığı galibiyetin ardından ara vermeden Yukatel Merkezefendi Basketbol takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.MANİSA (İGFA) -  Potanın Tarzanları, 25 Ekim Çarşamba günü muhteşem bir ambiyansın oluştuğu maçta, Norrkoping Dolphins’i üstün bir oyunla farklı mağlup etti.

Bu sezon iki kulvarda birden mücadele eden yeşil-beyazlı takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 5’inci hafta maçında Yukatel Merkezefendi Basketbol takımıyla evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına da ara vermeden başladı.

Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çalışmalarına başlayan Tarzanlar, 29 Ekim Pazar günü Muradiye Spor Salonu’nda saat 15.30’da oynanacak mücadeleye tüm Manisalıları davet etti.

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