Potanın Tarzanları Görür'le yola devam

2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, takım kaptanı Mustafa Baki Görür ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, iç transferde takım kaptanı Mustafa Baki Görür ile yeniden anlaştı. 2021-2022 sezonunda takıma katılan, Federasyon Kupası ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan ve geçen sezon takım kaptanlığı yapan Mustafa Baki Görür yeni sezonda da yeşil-beyazlı formayı terletecek.

Kaptan Mustafa Baki Görür, yeni sezonda da yeşi-beyazlı kulübün çatısı altında oynayacağı için mutlu olduğunu ifade etti.