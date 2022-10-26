Potanın Tarzanları Gaziantep'e konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 5’nci hafta maçında deplasmanda 29 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak olan Potanın Tarzanları maçın hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 5’nci hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak.

Karşılaşma 29 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da oynanacak. Bu kapsamda, maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanın birinci bölümünde ilk olarak kuvvet çalışması yaptı. İkinci bölümde ise Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde çalışmalarını sürdüren Potanın Tarzanları, hücum ve savunma setleri üzerine çalıştı.



Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Basketbol Süper Ligi’nde kolay maç, kolay rakip yok. Ligimiz Avrupa’nın en zorlu ligleri arasında yer alıyor. Son iki haftada ligimizin çok sert ve kuvvetli takımlarına karşı mücadele verdik. Oynadığımız her maç, kaybetmiş olsak bile bize tecrübe olarak geri dönüyor. Bu hafta rakibimiz Gaziantep Basketbol. Onlar da iyi bir ekibe sahipler. Ancak, biz takım olarak bir çıkış ivmesi yakalamak istiyoruz. Bu anlamda kendi adımıza çok önemli bir maça çıkacağız. Son haftalardaki tutukluğumuzu üzerimizden atıp, galibiyetle evimize dönmek istiyoruz” dedi.