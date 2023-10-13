Potanın Tarzanları galibiyete odaklandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 14 Ekim Cumartesi 13.00’da Muradiye Spor Salonu’nda oynayacağı Reeder Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, bu sezon Süper Lig’de evinde oynayacağı ikinci iç saha maçına tüm Manisalıları davet etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 3’üncü hafta maçında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma Muradiye Spor Salonu’nda saat 13.00’da oynanacak. Hafta boyunca Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yoğun bir tempoda çalışan Tarzanlar, bu sezon Avrupa Kupası’nda 2 ve 1 Süper Lig maçından taraftarının da desteğiyle galip geldi.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Evimizde sırasıyla Bahçeşehir Koleji, Nevezis ve Porto’yu mağlup ettik. Bu galibiyetlerde 6. adam rolündeki taraftarımızın desteği çok önemliydi. Yine evimizde, çok güzel bir saatte Samsunspor’u evimizde ağırlayacağız. Tüm taraftarlarımızı bu maçta da aramızda görmek istiyoruz. Haydi Manisa! Tek yürek olma zamanı! Potanın Tarzanlarını yalnız bırakma!” dedi.