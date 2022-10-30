Potanın Tarzanları final periyodunda yıkıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, deplasmanda Gaziantep Basketbol Takımına 87-73 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 5’nci hafta maçında Gaziantep Basketbol Takımına konuk oldu.

Karşılaşmayı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da takip etti. İlk periyot dengeli bir oyuna sahne olurken 20-17’lik Gaziantep Basketbol’un üstünlüğü vardı. İkinci periyotta hücumda yüksek yüzde tutturan Potanın Tarzanları, oyuna dengeyi getirdi. Soyunma odasına 40-40 eşitlik ile gidildi.

Üçüncü periyodu da 21-20’lik skorla önde kapatan yeşil-beyazlı ekip, final periyoduna 61-60 önde giden taraf oldu. Final periyodunun ilk 5 dakikasında skor bulamayan Manisa BBSK, karşılaşmadan 87-73 mağlup ayrıldı.