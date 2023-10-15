Potanın Tarzanları FIBA Europe Cup'ta ilk maçına hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, iki kulvarda birsen mücadele ettiği sezonda 18 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da (TSİ) deplasmanda oynayacağı Bakken Bears maçının hazırlıklarına da başladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, yoğun maç trafiği sonrasında Reeder Samsunspor maçının ertesi günü antrenmanlarına devam etti.

Yeşil-beyazlı takım, 18 Ekim Çarşamba günü FIBA Europe Cup ana tablo ilk maçında karşılaşacağı Bakken Bears maçının hazırlıklarına başladı.

Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Tarzanların mücadelesi Türkiye saati ile saat 19.00’da oynanacak. Tarzanlar bu maçın ardından 22 Ekim Pazar günü deplasmanda TOFAŞ’ın rakibi olacak.