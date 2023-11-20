Potanın Tarzanları Fenerbahçe'ye yenildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 8. Hafta maçında evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko’ya 82-69 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) -Potanın Tarzanları, BSL’de 8. Hafta maçında Fenerbahçe Beko’yu Muradiye Spor Salonu’nda ağırladı.

Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile eşi Şeyda Ergün, Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa İl Jandarma Tugay Komutanı Zafer Tombul, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda protokol üyesi takip etti.

Dengeli bir oyuna sahne olan ilk periyot sonunda 16-16 eşitlik vardı. İkinci periyodun başında Ege Arar'ın sayılarıyla 20-16 öne geçen yeşil-beyazlı takım karşısında Fenerbahçe skor üstünlüğünü son bölümde tekrardan ele geçirdi. İlk yarı Pako Cruz’un basket faulle ürettiği 3 sayılık oyunla 35-30 sona erdi. Potanın Tarzanları, üçüncü periyodun başında James Anderson ve Pako Cruz'un sayılarıyla 37-35 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan periyodu Fenerbahçe, 59-50 önde tamamladı. Potanın Tarzanları, dişli rakibine karşı mücadeleden 82-69 mağlup ayrıldı.

Pako Cruz 18 sayı, 5 asist, Trevon Duval 14 sayı, Emanuel Terry ile James Anderson 11’er sayı, Ege Arar 6 sayı, 9 ribaunt, Berkay Sinirlioğlu 4 sayı, Ryan Luther 3 sayı, Kaan Sarıaslan ise 2 sayıyla maçı tamamladı.