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'Potanın Tarzanları' Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

SPOR 19.10.2022, 09:54
'Potanın Tarzanları' Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Manisa Potanın Tarzanları 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da oynayacağı Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 4’ncü hafta maçında Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe Beko’yu 18 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.

Yeşil-beyazlı takım, Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dev maç için hazırlıklarına devam etti. Potanın Tarzanlarında Evan Bruinsma dışında eksik bulunmazken Amerikalı oyuncu takımdan ayrı olarak çalışmalarına başladı.
 
Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Sadece Türk Basketbolunda değil, Avrupa Basketbolunda da önemli bir yeri olan Fenerbahçe Beko’yu Manisa’da ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihinde birçok başarıya imza atmış, Eurolig’de şampiyonluk yaşamış bir takımı şehrimizde ağırlayacak olmak çok önemli ve şehrimiz için çok güzel bir şey. Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı evimizde yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz” dedi.

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