Potanın Tarzanları farklı kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Frutti Extra Cup’ı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımını 86-69 yenerek galibiyetle kapattı. Potanın Tarzanları ile ilk kez sahaya çıkan Michal Michalak attığı 14 sayıyla takımı adına en skorer isim oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Frutti Extra Cup’ı oynadığı son maçla tamamladı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı ile karşılaşan Manisa BBSK’da karşılaşmayı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da takip etti.

Mücadelenin ilk dakikasından itibaren oyuna ağırlığını koyan Potanın Tarzanları, ilk periyodu 23-17 önde kapattı. İkinci periyot ile farkı iyice açan Manisa BBSK, soyunma odasına 45-26’lık skor avantajıyla gitti. İkinci yarıda fark kapansa da final periyoduna 57-48’lik skorla Potanın Tarzanları önde geçti. Final periyodunda ipleri yeniden ele alan yeşil-beyazlı ekip, 86-69’luk skorla galibiyete ulaştı. Polonya Milli Takımından dönerek ilk kez Manisa BBSK forması giyen Michal Michalak 14 sayısı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Yeşil-beyazlılarda 12 oyuncu da süre alırken tüm oyuncular skor katkısı verdi.

SKOR DAĞILIMI ŞÖYLE:

Michal Michalak 14 sayı, Ata Kahraman, John Roberson, Mustafa Baki Görür 9 sayı, Erdi Gülaslan 8 sayı, Pako Cruz ve Berkay Sinirlioğlu 7 sayı, OD Anosike ile Ogün Sevinç 6 sayı, Tolga Kaan Birer ile Yiğit Baran Sarıkaya 4 sayı, Evan Bruinsma da 3 sayılık performans ile maçı tamamladı.