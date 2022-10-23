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Potanın Tarzanları evinde mağlup oldu

SPOR 23.10.2022, 14:28
Potanın Tarzanları evinde mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 4’ncü hafta maçında evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko’ya 93-58 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) -  Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) tarihinde ilk defa mücadele eden Potanın Tarzanları Avrupa Basketbolunun önde gelen takımlarından Fenerbahçe Beko’yu Manisa’da ağırladı.

Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, MCBÜ Rektörü Ahmet Ataç, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarına iyi başlayan yeşil-beyazlı takım skor üstünlüğünü de eline aldı. İlerleyen dakikalarda hücumda istediği verimi yakalayamayan Potanın Tarzanları ilk periyodu 18-13, ilk yarıyı da 47-26 geride kapattı. İkinci yarının başında mücadelesini artıran yeşil-beyazlı oyuncular farkı 11 sayıya kadar indirmeyi başardı. Bu andan itibaren sayı bulmakta zorlanan Manisa BBSK, üçüncü periyodu 69-46 geride kapattı. Final periyodu da Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile sona ererken karşılaşma 93-58’lik skorla sonuçlandı.

OD Anosike 17 sayı, 10 ribauntluk performansı ile double-double yaparken 4 de asist üretti. John Roberson ve Erdi Gülaslan 14’er sayı, Pako Cruz da 10 sayı kaydetti. Michal Michalak da maçı 3 sayı ile noktaladı.

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