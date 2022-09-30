Potanın Tarzanları Ege derbisine hazır
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) ilk maçında Ege Derbisinde karşılaşacağı Pınar Karşıyaka maçının hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hazırlıklarını tamamlayan Potanın Tarzanları, devler arenasındaki ilk maçına Pınar Karşıyaka deplasmanında başlayacak.
Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenman ile çalışmalarını noktalayan yeşil-beyazlı ekibin antrenmanını Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte takip etti. Manisa tarihinde bir ilk olacak karşılaşma ile Süper Lig’deki ilk maçına çıkacak olan Potanın Tarzanları maç saatini beklemeye başladı.
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