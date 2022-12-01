Potanın Tarzanları Ege derbisi hazırlığında
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında, Başantrenörlük görevine getirilen tecrübeli isim Hakan Demir ilk antrenmanına çıktı. Potanın Tarzanları, 5 Aralık Pazartesi günü deplasmanda saat 19.00’da Aliağa Petkim ile karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 9’ncu hafta maçında Aliağa Petkim ile deplasmanda karşılaşacak olan Potanın Tarzanlarında tecrübeli isim Hakan Demir ile Başantrenör olarak anlaştı.
Atılan imzanın ardından Hakan Demir takım ile ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı; Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ile Metin Memiş, Genel Menajer Nihat Mala ve Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk de takip etti.
Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Şu an içinde bulunduğumuz konum bizleri korkutmuyor. Daha ligin oldukça başındayız. Yeni hocamızla da ilk antrenmanımızda bir araya geldik. 5 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Ege Derbisinde Aliağa Petkim’in konuğu olacağız. Aradığımız çıkışı yakalamak için çok önemli bir maça çıkacağız” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4