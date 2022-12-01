Potanın Tarzanları Ege derbisi hazırlığında

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında, Başantrenörlük görevine getirilen tecrübeli isim Hakan Demir ilk antrenmanına çıktı. Potanın Tarzanları, 5 Aralık Pazartesi günü deplasmanda saat 19.00’da Aliağa Petkim ile karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 9’ncu hafta maçında Aliağa Petkim ile deplasmanda karşılaşacak olan Potanın Tarzanlarında tecrübeli isim Hakan Demir ile Başantrenör olarak anlaştı.

Atılan imzanın ardından Hakan Demir takım ile ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı; Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ile Metin Memiş, Genel Menajer Nihat Mala ve Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk de takip etti.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Şu an içinde bulunduğumuz konum bizleri korkutmuyor. Daha ligin oldukça başındayız. Yeni hocamızla da ilk antrenmanımızda bir araya geldik. 5 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Ege Derbisinde Aliağa Petkim’in konuğu olacağız. Aradığımız çıkışı yakalamak için çok önemli bir maça çıkacağız” dedi.