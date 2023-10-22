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Potanın Tarzanları dolu dizgin

SPOR 22.10.2023, 17:00
Potanın Tarzanları dolu dizgin

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 4’üncü hafta maçında deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ’ı 89-77 mağlup ederek, harika performansını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 4’üncü hafta maçında deplasmanda TOFAŞ’la karşılaştı. Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ve Akif Özer ile birlikte takip etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Potanın Tarzanları, ilk 5 dakikayı 11-6 önde geçti. İlk periyot da 22-20’lik skorla yeşil-beyazlı takımın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken ilk yarı 42-40’lık skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT PERFORMANSI MAÇI KOPARDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Tarzanlar, 26-14’lük periyot skoruyla final periyoduna 66-56 önde girdi. Farkı bir ara 16 sayıya kadar çıkaran yeşil-beyazlı takım, mücadeleden 89-77’lik skorla galip ayrıldı. Üç sayılık atışlarda yüzde 40’lık oranla iyi bir yüzde yakalayan Tarzanlar, 43 de ribaunt aldı.

Daron Fatts Russell’ın ikinci yarıda yıldızlaştığı maçta 25 sayı, 9 asist ve 6 ribauntluk performansı maçın öne çıkan istatistikleri arasında yer aldı. James Anderson da 12’de 8 saha içi isabetiyle 20 sayıyla maçı tamamladı. Pako Cruz 17 sayı ile oynarken Emanuel Terry 15 sayı, 17 ribauntluk harika bir istatistiğe imza attı. Mustafa Baki Görür 8 sayı, Ayberk Olmaz 3 sayı, Dorukhan Engindeniz de 1 sayı ile mücadele etti.

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