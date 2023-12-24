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Potanın Tarzanları deplasmanda yenildi

SPOR 24.12.2023, 16:20
Potanın Tarzanları deplasmanda yenildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 13’üncü hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece’ye 103-76’lık skorla mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 13’üncü hafta maçında İstanbul’da Onvo Büyükçekmece ile karşılaştı. Kulüp Başkanı Bora Çaylan da mücadeleyi tribünde takip etti. Tedavi süreçleri devam eden John Roberson, James Anderson ve Sinan Sağlam bu maçta da kadroda yer almadı.

İlk periyotta skor üretmekte zorlanan yeşil-beyazlı takım periyodu 27-12 geride kapattı. İkinci periyotta hücum ritmini bulan Potanın Tarzanları, devre arasına girilirken farkı kapattı: 52-40. İkinci yarıda skora ortak olmak için mücadelesini sürdüren Manisa BBSK, mücadeleden 103-76 mağlup ayrıldı.

Ryan Luther 10’da 9 saha içi isabetiyle attığı 24 sayıyla Tarzanlar’ın en skorer ismi oldu. Emanuel Terry de 10 sayısı ile bir diğer çift haneli skor üreten isim oldu. Pako Cruz 9 sayı, 7 asist, Dorukhan Engindeniz 9 sayı, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz ile Daron Fatts Russell 6’şar sayı, Trevon Duval ile Kaan Sarıaslan da 3’er sayı ile maçı tamamladı.

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